Ritirato questo cioccolato per la presenza di plastica

Ancora corpi estranei nel cioccolato. Una nuova allerta alimentare coinvolge questo prodotto. Il Ministero della salute ha ritirato le tavolette di cioccolata Ovomaltine per la possibile presenza plastica.

Era accaduto già nei giorni scorsi quanto le autorità ministeriali avevano disposto il ritiro delle tavolette di cioccolato fondente Conad sempre a causa di frammenti di plastica dura all’interno dell’alimento.

Questa volta invece il richiamo riguarda il marchio Ovomaltine. Il cioccolato è stato prodotto in Svizzera da Wander AG presso lo stabilimento di Neuenegg. Nulla a che vedere dunque col precedente ritiro. Anche in quel caso, il cioccolato Conad era stato preparato in Svizzera ma da un altro produttore.

Secondo quanto si legge nell’avviso di sicurezza reso noto dal Ministero della Salute, il nuovo richiamo riguarda Ovomaltine Cioccolato nelle tavolette da 100g e i lotti coinvolti sono due: 1328913 A; 1328913 B con data di scadenza 08/05/2021.

Per ulteriori informazioni è possibile contattatare il servizio clienti al numero di telefono: 0471-344306 da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Se avete acquistato questa tavoletta controllate il lotto e se coincide con uno di questi evitate di consumarla.

