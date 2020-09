Ritirati biscotti senza glutine per allergeni non dichiarati in etichetta

Nuova allerta alimentare da parte del Ministero della salute che ha disposto il richiamo di alcuni biscotti senza glutine, in cui è presente soia non dichiarata in etichetta.

Le autorità ministeriali hanno segnalato che nei biscotti Giuliani “Giusto senza glutine” al gusto Avena cocco e arancio e Avena con Mirtilli rossi e cioccolato potrebbe essere presente della soia non dichiarata sulle etichette delle confezioni.

Se il consumo da parte di chi non è allergico non rappresenta un problema, lo è invece per chi soffre di questo tipo di allergia. Il consumo di questi biscotti, per la seconda categoria di persone, potrebbe essere rischioso, da qui la necessità di disporre il ritiro dei biscotti coinvolti nella potenziale contaminazioneò

Secondo quanto segnalato nei due avvisi di sicurezza del Ministero della salute, due sono i lotti richiamati:

Cookie di fiocchi d’Avena con mirtilli rossi e cioccolato: formato da 50 gr e data di scadenza coincidente col numero di lotto (03/05/2021)

Cookie di fiocchi d’Avena con cocco e cioccolato fondente: formato da 50 gr e data di scadenza coincidente col numero di lotto (24/03/2021)

Entrambi i lotti sono stati prodotti da Shankara Bulgaria, a Sofia.

“Si prega di restituire le confezioni al punto vendita presso il quale sono state acquistate. Per necessità contattare il n° verde 800-123662 da lunedì a venerdì 09:00-13:00 e 14:00-18:00 oppure scrivere a [email protected]” invita il Ministero.

