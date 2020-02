Ritirati questi cereali per la colazione per presenza di micotossine

Micotossine nei bastoncini con crusca di frumento. Il Ministero della salute lancia un nuovo allarme e richiama dal mercato il prodotto dai supermercati Conad.

Ancora un’allerta alimentare dopo il vetro nella Coca Cola e nella crema al cacao. Secondo quanto riportato dall’avviso di sicurezza del Ministero della salute, nei bastoncini con crusca di frumento del marchio Conad Piacersi è stata riscontrata la presenza di deossinivalenolo (DON) al di sopra dei limiti previsti dal regolamento CE 1881/2006 E S.M.I.

Prodotti da Molino Nicoli, con sede a Costa di Mezzate (BG) in via Antonio Locatelli 6, i bastoncini ritirati appartengono a un unico lotto, caratterizzato dal numero 5 04/05/2021, e dalla data di scadenza il 04/05/2021. Si tratta della confezione da 375 gr.

Cos’è il deossinivalenolo

Noto anche come DON o vomitossina, è una micotossina che fa parte del gruppo dei tricoteceni ed è prodotta da alcune specie di Fusarium, è una delle micotossine più diffuse negli alimenti e nei mangimi e in particolare nei cereali come grano, orzo e mais.

Ha effetti tossici sull’uomo e sugli altri mammiferi e può provocare vomito, diarrea, malfunzionamento del sistema ematopoietico (anemia e leucopenia), abbassamento delle difese immunitarie. La dose tollerabile giornaliera (TDI) per l’uomo di deossinivalenolo è stata fissata a 1 µg/kg:

Fonti di riferimento: Ministero della salute

