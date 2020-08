Ritirata salsa di soia per la presenza di frammenti di vetro

Frammenti di vetro in vari lotti e tipologie di salsa di soia. Il Ministero della salute ha disposto il richiamo della salsa di soia del marchio Suzi Wan perché ingerirla potrebbe essere dannnoso.

Secondo quanto riportato nell’avviso di sicurezza del Ministero, la salsa prodotta da a Poorstraat, 57 – 4041 CL, Kesteren, Gerdeland, in Olanda, potrebbe contenere schegge di vetro. Per questo non va assolutamente consumata.

La salsa è venduta in vari supermercati tra cui Carrefour. Se di recente l’avete acquistata dovete controllare se i lotti di produzione sono tra quelli indicati dalle autorità ministeriali. In particolare tre sono le tipologie di salsa di soia ritirate dal mercato:

Salsa di Soia: termine minimo di conservazione tra 13/05/2022 e 06/07/2022 – Codice EAN 4002359351105

Salsa di Soia -43% sale: termine minimo di conservazione tra 23/06/2022 e 05/07/2022 – Codice EAN 4002359005336

Salsa di Soia dolce: termine minimo di conservazione tra 18/05/2022 e 07/07/2022 – Codice EAN 4002359361104.

Se è una di queste riportatela indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Per leggere l’avviso di sicurezza clicca qui

Fonti di riferimento: Carrefour, Ministero della salute

Per le ultime allerte alimentari leggi anche:

Maxi richiamo di cozze contaminate: per il Ministero della salute contengono biotossine marine

Farina di riso ritirata per allergeni non dichiarati in etichetta