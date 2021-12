Richiamo del Ministero per la pasta senza glutine Bio In

Per chi è intollerante al glutine, attenzione a questi lotti di pasta di mais, grano saraceno, riso e canapa, ritirati per livelli troppo alti dell’allergene

Il Ministero della Salute ha emanato un nuovo ritiro di prodotti dal commercio al dettaglio per “rischio chimico”: si tratta di alcuni lotti di pasta senza glutine di mais, grano saraceno, riso e canapa del marchio Bio In, ritirati per la presenza di livelli dell’allergene glutine oltre il consentito.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è Bio In, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è La Romagnola Bio S.R.L.S., il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è La Romagnola Bio, mentre il nome del produttore è La Romagnola Bio Srls con sede dello stabilimento in via Martiri Ponte Bastia 11 ad Argenta (FE). Ma vediamo meglio nel dettaglio quali sono i lotti coinvolti nel sequestro:

Penne di mais e grano saraceno in confezione da 500 grammi, con scadenza 22/01/2024:

di mais e grano saraceno in confezione da 500 grammi, con scadenza 22/01/2024: Filini di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 22/01/2024;

di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 22/01/2024; Bersaglieri di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 25/01/2024;

di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 25/01/2024; Fusilli di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 25/01/2024;

di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 25/01/2024; Penne di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 25/01/2024;

di riso integrale in confezione da 500 grammi, con scadenza 25/01/2024; Bersaglieri di riso integrale e canapa in confezione da 350 grammi, con scadenza 26/01/2024.

Il rischio chimico vale solo per chi soffre di intolleranza al glutine – tutti gli altri consumatori possono mangiare anche questi lotti di pasta senza alcuna conseguenza per la propria salute. In caso di allergia o intolleranza, invece, il Ministero sconsiglia di consumare il prodotto, ma invita a riportarlo immediatamente al negozio, in modo da poter ricevere un rimborso per l’acquisto.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Ministero della Salute

Ti consigliamo anche: