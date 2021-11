Ritirata pasta per allergene non dichiarato, marca e lotto

Nuovo richiamo alimentare dagli scaffali dei nostri supermercati: questa volta l’allerta, diramata dal Ministero della Salute, riguarda un lotto di pasta a marchio Consilia – Saper scegliere. Nello specifico si tratta di farfalle n° 265, vendute nelle confezioni da 500 grammi. Il motivo del ritiro riguarda la presenza di senape, un allergene non dichiarato in etichetta e che può essere quindi pericoloso per i soggetti allergici.

Ecco la scheda con il lotto in questione e tutti gli altri dettagli relativi alla pasta richiamata:

Il Ministero della Salute raccomanda ai clienti – potenzialmente allergici – che hanno acquistato il lotto di pasta in questione a non consumarlo e a riportarlo al supermercato per ottenere il rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

