Il Ministero richiama uvetta sultanina dell’Eurospin per rischio chimico

Livello di ocratossina A oltre i limiti di legge, per questo il Ministero della Salute richiama dal mercato un lotto di uvetta sultanina Mister Sibamba prodotta da Spinservice nel suo stabilimento a Saruhanli Manisa, in Turchia.

Secondo quanto si legge, si tratta del lotto 450020556-14-1182 con scadenza 30 marzo 2021 in vendita nei discount Eurospin nelle confezioni da 250 grammi e prodotta per Eurospin – Spinservice Srl nello stabilimento dell’azienda Özgür Tarım a İstasyon Mah. Kuvayi Milliye 7, a Saruhanlı, nella provincia di Manisa, in Turchia

Il ministero e la catena a scopo precauzionale raccomandano di non consumare l’uvetta sultanina con il numero di lotto segnalato e restituirla al punto vendita Eurospin dove è stata acquistata per il rimborso o la sostituzione.

L’ocratossina A è una micotossina, prodotta da specie dei generi Aspergillus e Penicillium, come A. ochraceus e P. viridicatum. Si trova soprattutto nei cereali, nel caffè, nella frutta secca e nel vino.

