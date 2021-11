Richiamata tisana bio per rischio salmonella: marca e lotti

Una nuova allerta alimentare è stata diramata dal Ministero della Salute e stavolta riguarda una tisana biologica a base di Equiseto del marchio Bioplanta. Il ritiro del prodotto si è reso necessario a causa del rischio microbiologico, nello specifico per presenza di salmonella.

Due lotti della tisana Equiseto Bio del marchio Bioplanta s.a.s potrebbero essere contaminati e per questo sono stati ritirati dal mercato. Le tisane coinvolte nel richiamo hanno un peso netto di 100 grammi o 1 kg e riportano i seguenti lotti e data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Come si legge nel documento diffuso dal Ministero della Salute, il motivo del richiamo è rischio microbiologico “a causa del ritrovamento di tracce di salmonella“.

Se avete acquistato questo prodotto controllate il lotto e se corrisponde riportatelo immediatamente al punto vendita dove l’avete acquistato per avere una sostituzione o un rimborso.

Il ministero della Salute ricorda che:

La salmonella si manifesta in pochi giorni con sintomi quali diarrea, dolore addominale e occasionalmente vomito e leggera febbre, che di solito regrediscono da soli in alcuni giorni. Neonati, bambini, anziani e persone con un sistema immunitario indebolito possono sviluppare sintomi più gravi. In caso di sviluppo di uno di questi sintomi, consultare il medico indicando una possibile infezione da salmonella.