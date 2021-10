Coop richiama salmone scozzese affumicato Fish & Fine per rischio listeria

Sul suo sito la Coop ha reso noto il ritiro per rischio microbiologico di un lotto di salmone scozzese affumicato del marchio Fish & Fine. Il prodotto è stato segnalato per la “presenza di Listeria monocytogenes”.

Il richiamo riguarda il salmone scozzese affumicato Fish & Fine, prodotto dall’azienda Kristal So d.o.o Natural Fish, Nova industrijska zona bb, Krnjesevci, in Serbia e distribuito da Sicily Food srl.

Nello specifico, la confezione è da 200 grammi e il lotto interessato dall’allerta alimentare è il 103936090712-25421 con data di scadenza: 21/10/2021.

Il motivo del richiamo, come già detto, è la presenza di listeria monocytogenes non conforme. Ciò significa che consumandolo si rischia un’intossicazione alimentare causata da questo batterio.

La Coop segnala che il prodotto era in vendita in alcuni punti vendita dell’Emilia Romagna. Se l’avete acquistato evitate di consumarlo ma riportatelo immediatamente al supermercato per avere un rimborso.

