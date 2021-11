Richiamato Pandoro Melegatti per frammenti di plastica, attenzione a questo lotto

Natale si avvicina e forse qualcuno di voi ha già acquistato il pandoro. In questo caso è importante sapere che il Ministero della Salute ha da poco richiamato un prodotto Melagatti per possibile presenza di pezzi di plastica al suo interno.

Un lotto del Pandoro Originale 740g di Melegatti è stato ritirato dal mercato per rischio fisico. Più nello specifico, come si legge nel richiamo del Ministero della Salute, il prodotto è stato segnalato in quanto vi è “possibile presenza di corpi estranei plastica dura“.

In particolare bisogna prestare attenzione ad un lotto, il 210917 con data di scadenza 30-04-2022.

Ovviamente se avete comprato questo pandoro e il lotto corrisponde non consumatelo ma riportatelo immediatamente al punto vendita.

Fonte: Ministero della Salute

