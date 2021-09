Attenzione a questo comunissimo integratore che tutti prendono: ritirato per ossido di etilene

Nuovo allarme legato alla contaminazione di ossido di etilene, il pesticida tossico e cancerogeno, bandito da tempo dall’Unione europea. Dopo il ritiro di due noti integratori alimentari, ne è scattato un terzo in pochi giorni. In questo caso si tratta di alcuni lotti del multivitaminico Polase Difesa Inverno, venduto anche nei supermercati Bennet, Coop e Cadoro.

Il richiamo precauzionale dovuto “alla presenza di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti” è stato disposto dal Ministero della Salute e riguarda tre lotti dell’integratore venduto in confezioni da 14 e 28 buste.

Ecco la scheda con i lotti interessati dal richiamo:

Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati vi preghiamo di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita – si legge nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute – I prodotti con numero di lotto differente non sono oggetto di richiamo e, come tali, rimangono regolarmente in commercio e interamente utilizzabili.