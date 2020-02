Coop richiama gelato di mandorla: allergeni non dichiarati in etichetta

Tracce di soia nel gelato alla mandorla. Coop ha disposto il richiamo volontario di una tipologia di gelato del proprio marchio perché contiene allergeni non dichiarati in etichetta.

Ciò potrebbe essere pericoloso per chi è allergico alla soia. Una nuova allerta alimentare arriva in questi giorni. Dopo le più clamorose, ossia quelle dei frammenti di vetro nella Coca Cola e delle micotossine nei bastoncini di crusca, adesso tocca anche al gelato.

Il prodotto richiamato è il Gelato alla mandorla fior fiore Coop e in particolare la vaschetta da 300g. I lotti ritirati sono i seguenti 05.2021/06.2021/09.2021 con le medesime date di scadenza.

“Coop ha già ritirato precauzionalmente il prodotto dalla vendita. Invitiamo i Consumatori intolleranti che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è diponibile il Numero Verde 800-805580.“