4 Salti in Padella Findus: richiamo per questo prodotto, i lotti interessati

Una nuova allerta alimentare riguarda una referenza Findus. Si tratta di due lotti di gnocchetti alla sorrentina 4 Salti in Padella richiamati per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

A diramare il richiamo è la stessa azienda che “dopo aver accertato la presenza di pesce e molluschi, allergeni non dichiarati in etichetta” ha deciso di ritirare due lotti di gnocchetti alla sorrentina venduti in confezioni da 550 grammi.

Si tratta dei seguenti lotti:

L1319 data di scadenza 12/2022

L1320 data di scadenza 12/2022

Il prodotto segnalato è pericoloso in particolare per le persone allergiche a pesce e molluschi che non dovrebbero assolutamente consumarlo.

Se avete acquistato questi gnocchi surgelati non vi resta che controllare il lotto e la data di scadenza, informazioni che si trovano riportate nel riquadro bianco sul retro della confezione e, nel caso corrisponda, l’azienda invita a chiamare il numero verde 800 596866 o a scrivere all’indirizzo e-mail urgente@findus.it.

Leggi tutti i nostri articoli su prodotti ritirati e allerte alimentari.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Findus

Leggi anche: