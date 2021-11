Ossido di etilene: Coop richiama diversi lotti di crostata

La nota catena di supermercati Coop sta richiamando alcuni lotti di crostata con confettura di ciliegia a marchio Lago Group. A far scattare il ritiro dagli scaffali la sospetta contaminazione da ossido di etilene, il pericoloso pesticida che sempre più spesso finisce sulle nostre tavole.

Il dolce in questione è venduto in confezioni da 350 grammi ed è prodotto in via Roma 24, a Galliera Veneta (in provincia di Padova).

I lotti interessati dal richiamo

Questi i lotti richiamati in via precauzionale:

L.21091; scadenza: 15/12/21

L.21140; scadenza: 31/01/22

L.21163; scadenza: 15/02/22

Già lo scorsa estate un altro lotto di crostata di ciliegie – sempre a marchio Lago Group – era stato ritirato da Coop, sempre per sospetta presenza di ossido di etilene.

Coop invita i consumatori a riconsegnare i lotti acquistati al punto vendita. Inoltre, per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il produttore al numero 049 9475511

