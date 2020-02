Ceci secchi biologici richiamati per presenza di allergeni non dichiarati

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di alcune confezioni di ceci secchi biologici a marchio Ecor.

I ceci, in vendita nei supermercati NaturaSì, sono stati richiamati a causa della presenza di soia e senape, allergeni non dichiarati in etichetta.

I ceci secchi bio oggetto del richiamo sono venduti in confezioni da 400 grammi con scadenza 15/07/2021. Chi li avesse già acquistati e fosse allergico a soia e senape ovviamente non deve consumare il prodotto: è possibile riportare i ceci in negozio per avere il rimborso o la sostituzione.