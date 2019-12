Particelle di plastica nelle capsule compatibili Nescafé Dolce Gusto: tutte le MARCHE e i LOTTI ritirati dal ministero

Sono ben 9 gli avvisi di richiamo riguardanti confezioni di capsule di caffè compatibili con macchine Nescafé Dolce Gusto di vari produttori e distributori, tra cui Conad e Amazon, per quello che viene definito “rischio fisico”, ossia le capsule possono cedere particelle di plastica durante l’utilizzo.

In particolare, il pericolo è legato alla possibilità di avere particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione.

Come si legge sul sito del Ministero della Salute, infatti, per tutte il rischio è “di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Il consumo dei prodotti sotto menzionati potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica”.