Il Ministero della Salute ha richiamato i filetti di alici in olio d’oliva a marchio Conad per rischio chimico. Nei filetti di alici è stata infatti riscontrata la presenza di istamina oltre i limiti stabiliti dalla legge, in seguito ad analisi effettuate su alcuni campioni.

I vasetti da 150 grammi di alici oggetto del ritiro sono indentificabili dal numero di lotto MT189 con scadenza 08/10/2020.

Il richiamo è stato pubblicato oggi sul sito del Ministero.

