Preparati per brodo: nuova valanga di richiami a causa di una sostanza allergizzante non indicata in etichetta

Il Ministero della Salute ha diramato diversi richiami che riguardano granulati per brodo a marchio Dialbrodo, Mon Bouillon e Mister Mix. Il problema di alcuni lotti di questi prodotti è che potrebbero contenere una sostanza allergizzante non dichiarata in etichetta.

Dopo l’allerta alimentare che ha riguardato il Granulare per brodo Dialbrodo (Gusto ricco) in confezione da 250 grammi sono scattati ulteriori richiami per altri prodotti dello stesso genere. Si tratta di preparati per brodo dei marchi Dialbrodo, Mon Bouillon e Mister Mix, tutti prodotti da Dialcos Spa nello stabilimento di via Veneto 27 a Due Carrare (Padova) e di cui si segnala la possibile presenza di arachide, una sostanza allergizzante non indicata in etichetta.

Per quanto riguarda Dialbrodo, stavolta l’allerta riguarda:

Granulare per brodo Dialbrodo Delicato (confezione da 250) dei seguenti lotti: 020087, 020129, 020199 e 020255 con termine minimo di conservazione 02/2023, 04/2023, 06/2023, 08/23

(confezione da 250) dei seguenti lotti: 020087, 020129, 020199 e 020255 con termine minimo di conservazione 02/2023, 04/2023, 06/2023, 08/23 Granulare per brodo Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 1 kg dei seguenti lotti: 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con termine minimo di conservazione 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, 08/2024

Granulare per brodo Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 3 kg dei seguenti lotti: 020136, 020169, 020191, 020268, 020318, 020114, 021078 e 021168, con termine minimo di conservazione 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 08/2023, 10/2023, 02/2024, e 05/2024

Del marchio Mon Bouillon i richiami riguardano:

Preparato per brodo e condimento con estratto di lievito venduto in confezione da 200 grammi dei seguenti lotti: 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011 e 021018, con termine minimo di conservazione 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, e 01/2023

Del marchio Mister Mix infine si tratta del:

Insaporitore vegetale Mister Mix venduto in confezione da 200 grammi dei seguenti lotti: 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020146, 020160, 020182, 020202, 020244, 020258, 020272, 020314, 020328, 020344, 020349, 021011, 021018, 021046, 021053, 021067, 021081, 021088, 021123, 021109, 021144, 021179 e 021200 con termine minimo di conservazione 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, e 09/2022.

I prodotti in questione sono pericolosi solo per le persone allergiche alle arachidi. Se avete acquistato uno di questi prodotti controllate il lotto, e se corrisponde ad uno di quelli segnalati non consumatelo ma riportatelo immediatamente al punto vendita per avere un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

