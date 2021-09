Valanga di richiami per le bevande vegetali con ossido di etilene, tutti i lotti da non consumare

Non si arrestano le segnalazioni di prodotti che al loro interno presentano tracce del pericoloso ossido di etilene. Una vera e propria valanga di richiami di cui vi parliamo ogni giorno e a cui oggi si aggiungono alcune bevande vegetali del marchio Isola Bio.

A segnalare i richiami di alcune bevande e creme Isola Bio è NaturaSì che ha specificato che il motivo del ritiro precauzionale di questi prodotti è, ancora una volta, la presenza di tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente contenuto nelle bevande, la gomma di guar.

Queste le scadenze e i lotti dei prodotti interessati dal richiamo:

Supreme Cocco 1L – L:201210 – L:210213 – L:210223 – L:210316 – L:210322

Delizia di Mandorla 1L – L:201127 – L:210128 – L:210301 – L:210320

Cocco senza zuccheri 1L – L:201123 / L:201209 / L:210215 / L:210222 / L:210329 / L:210330

Avena Cacao 1L – L:210323

Mandorla Tostata 1L – L:210206 / L:210401

Crema di Cocco 200ML – L:201204 / L:210227 / L:210305

Crema di Soia 200ML – L:201203

Mandorla On The Go 250ml – L:210220 – L:210326

NaturaSì specifica che:

Il richiamo si applica SOLO ai LOTTI E RELATIVE SCADENZE SOPRA ELENCATI. ALTRI PRODOTTI E LOTTI DEL MARCHIO NON SONO INTERESSATI.

Se avete in casa questi prodotti, controllate immediatamente il lotto e, nel caso corrisponda, non consumate la bevanda ma riportatela immediatamente nel negozio dove l’avete acquistata per avere un rimborso.

Come dicevamo, si tratta di una vera e propria valanga di richiami a cui si aggiungono alimenti, bevande o integratori praticamente ogni giorno.

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari e sull‘ossido di etilene.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: NaturaSì

Leggi anche: