Richiamato questo riso Carnaroli per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta

Se soffrite di allergia alla soia e di recente avete acquistato del riso Carnaroli in uno dei supermercati Coop, fate attenzione. L’azienda ha appena richiamato un lotto di prodotto perché potrebbe contenere allergeni, in questo caso, tracce di soia non dichiarate in etichetta,

Il numero del lotto oggetto del richiamo è quello che riporta data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2022. Il riso Carnaroli in questione è venduto in confezioni da un 1 chilo nei punti vendita di varie Regioni del Centro-Nord: Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo.

La Coop ha invitato tutti i consumatori allergici alla soia a non consumare il prodotto e restituirlo al più presto al punto vendita per ottenere il rimborso.

Per altre informazioni è possibile contattare la Coop al numero verde 800-805580.

Fonte: Coop

