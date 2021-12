Primosale Eurospin richiamato per rischio microbiologico

Se avete acquistato il formaggio primosale Pecoricco con olive rucola e peperoncino, non consumate il prodotto.

Si tratta del formaggio a marchio Pascoli Italiani in vendita presso i supermercati Eurospin; il Ministero della Salute ne ha disposto il richiamo dopo aver riscontrato la presenza di salmonella in un campione analizzato per autocontrollo.

Il lotto interessato è il numero 6633321 con scadenza 27 giugno 2022 e si tratta di confezioni di peso variabile di formaggio ovocaprino canestrato primo sale.

Il formaggio è prodotto dalla società cooperativa agricola Nebrolat nello stabilimento di Milazzo (ME) e commercializzato solo nei punti vendita Eurospin in Sicilia e Calabria.

I prodotti oggetti del richiamo possono essere restituiti presso il discount per la sostituzione o il rimborso.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti di riferimento: Ministero della Salute/Eurospin

Leggi anche: