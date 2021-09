Preparato per pane e pizza senza glutine ritirato per ossido di etilene nella farina di semi di carrube

Tramite il suo sito, Coop ha reso noto il ritiro di un prodotto risultato contaminato da ossido di etilene. Si tratta del preparato per pane e pizza senza glutine Chef Nick.

Il preparato è stato prodotto dall’azienda Rue Flambée Srl, nello stabilimento di via Negrelli 18 a Paese (in provincia di Treviso) e venduto in confezioni da 400 grammi in alcuni punti vendita Coop.

Solo un lotto è al momento interessato dal richiamo, si tratta del:

lotto 160421 – termine minimo di conservazione 16/10/2023.

Il motivo del richiamo, come si legge sul sito Coop, è la “presenza di ossido di etilene in un ingrediente“. Nello specifico si tratta, come era già avvenuto per altri prodotti, di farina di semi di carrube contaminata dall’ormai noto pesticida, vietato già da molti anni nell’Ue.

Se avete acquistato questo prodotto controllate il lotto e la data di scadenza e, se corrispondono a quelle del preparato ritirato dal mercato, riportatelo immediatamente nel negozio in cui l’avete acquistato per avere il rimborso.

