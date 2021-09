Porchetta di Ariccia ritirata per listeria: non consumatela. I lotti interessati

Ecco quali sono i lotti interessati dal ritiro previsto dal Ministero della Salute italiano per allarme listeria

Il Ministero della Salute lancia l’allarme per un per possibile rischio microbiologico per i consumatori. Coinvolto un lotto di Porchetta di Ariccia IGP a marchio FA.LU.CIOLI srl, venduta affettata e in confezioni sotto vuoto da 180 grammi.

Il richiamo del Ministero è rivolto al lotto 270721 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 25 ottobre 2021. Si tratta di un richiamo disposto in via precauzionale per la possibile presenza nella porchetta del batterio Listeria Monocytogenes – un batterio diffuso in natura che può contaminare diversi alimenti, come frutta, verdura, latte, formaggi freschi e carni poco cotte. La conseguenza per l’uomo della contaminazione è il possibile sviluppo della listeriosi, un’intossicazione alimentare che provoca generalmente episodi di diarrea.

@ Ministero della Salute

Mentre il produttore si sta adoperando nel richiamo dei pezzi invenduti, a chi ha già comprato questa porchetta si consiglia di non mangiarla ma di riportare la confezione al punto vendita dove è stata acquistata.

Fonte: Ministero della Salute

