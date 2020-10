Pesce spada al mercurio: ritirato un lotto di tranci surgelati a marchio Acquario

Nuova allerta alimentare diramata dal ministero della Salute che ha pubblicato il richiamo relativo ad un lotto di pesce spada surgelato.

Il prodotto in questione, un pesce surgelato in tranci a marchio Acquario, durante le analisi in autocontrollo è risultato contenere mercurio oltre i limiti. Per questo il ministero della Salute ne ha ordinato il richiamo da supermercati e alimentari.

Il pesce spada a cui fare attenzione e da non consumare è quello prodotto per Acquario dall’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA, nello stabilimento di Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo (marchio di identificazione PT 1356PP CE).

Sulla confezione sono riportate le seguenti specifiche:

numero di lotto 2007297598

da consumarsi preferibilmente entro il 27/01/2022

Se avete acquistato il prodotto, riportatelo immediatamente al punto vendita per una sostituzione o ottenere un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

