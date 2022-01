Peperoncino macinato richiamato per ossido di etilene: marca e lotti

Il Ministero della Salute ha diramato sul suo sito l’allerta che riguarda alcuni lotti di peperoncino macinato. Si tratta del prodotto a marchio Shapur, richiamato a causa di un rischio chimico, più nello specifico della presenza di ossido di etilene oltre i limiti.

La nuova allerta alimentare riguarda ancora una volta un prodotto in cui è stata riscontrata contaminazione da ossido di etilene, pesticida vietato che in questi mesi è stato trovato in prodotti di ogni genere, dai semi di sesamo agli integratori.

Questa volta interessato dal richiamo è un peperoncino macinato commercializzato da Compagnia Italiana Shapur Snc e confezionato nello stabilimento in via Rossaro 2 a Treviglio (provincia di Bergamo).

Il prodotto, venduto sia in vasetti da 25-3o grammi che in busta da 500-1000 grammi e barattolo da 400 grammi – 25Kg, appartiene ai seguenti lotti:

S21005-20/N – data di scadenza o termine minimo di conservazione febbraio 2023

– data di scadenza o termine minimo di conservazione febbraio 2023 S21005-41/N – data di scadenza o termine minimo di conservazione marzo 2023

Come si legge nella nota del ministero della Salute, il motivo del richiamo è: “valore ossido di etilene non conforme, superiore al limite”.

Chiunque ha acquistato i lotti richiamati di questo peperoncino è invitato a non consumarli ma riportarli al punto vendita in cui sono stati acquistati.

Leggi tutti i nostri articoli su prodotti ritirati e allerte alimentari.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: