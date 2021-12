Glutine nella pasta biologica “senza glutine”: marca, formati e i lotti richiamati dal Ministero della Salute

Il Ministero dela Salute ha richiamato diversi formati di pasta biologica senza glutine per rischio chimico. In svariati lotti è stata infatti riscontrata la presenza di glutine e dunque il consumo rappresenterebbe un pericolo per le persone celiache o allergiche a questa proteina.

La pasta oggetto del richiamo è prodotta dall’azienda La Romagnola BIO con sede ad Argenta, in provincia di Ferrara. Di seguito le confezioni interessate, tutte da 500 grammi:

Penne mais e grano saraceno con scadenza 22/01/2024;

Filini di riso integrale con scadenza 22/01/2024;

Bersaglieri di riso integrale con scadenza 25/01/2024;

Fusilli di riso integrale con scadenza 25/01/2024;

Penne di riso integrale con scadenza 25/01/2024;

Bersaglieri di riso integrale e canapa con scadenza 26/01/2024.

Il consumo dei prodotti è sconsigliato alle persone intolleranti al glutine che possono riconsegnare le confezioni di pasta presso il punto vendita.

