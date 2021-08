Pasta ai pesticidi: nuovo ritiro per ossido di etilene nella curcuma, marchi e lotti

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di diverse confezioni di pasta biologica alla curcuma e pepe a marchio Pasta Natura.

Il richiamo è stato disposto per la presenza di ossido di etilene all’interno della curcuma. L’ossido di etilene è un gas utilizzato per la sterilizzazione di alcuni alimenti conservati, tra cui spezie, e impiegato anche come pesticida.

Data la sua tossicità – ad alti dosaggi o per un tempo prolungato, l’ossido di etilene risulta cancerogeno – il suo uso in Europa è vietato. In altri paesi però, i trattamenti degli alimenti con ossido di etilene sono ancora ammessi, dunque possono verificarsi contaminazioni nei prodotti importati.

I ritiri avvengono infatti con una certa frequenza e nell’ultimo periodo hanno riguardato bevande vegetali, gelati, caramelle, prodotti da forno e dolci.

Leggi anche: Ancora ossido di etilene nei gelati, dal Twix al Bounty, maxi-richiamo per i prodotti Mars

L’ultimo richiamo riguarda la pasta biologica alla curcuma e pepe prodotta da Pasta Natura nello stabilimento di Villafalletto, in provincia di Cuneo. Le confezioni richiamate sono tutte da 250 grammi e riguardano vari formati. Ecco di seguito tutti i lotti:

Fusilli, lotto n.28.01.2024;

Penne, lotto n. 03.03.2024;

Penne, lotto n. 16.02.2024;

Penne, lotto n. 26.03.2024;

Gnocco Sardo, lotto n.28.01.2024.

La raccomandazione da parte del Ministero è di non consumare la pasta contaminata e di riconsegnare le confezioni acquistate presso il punto vendita, per chiederne il rimborso o la sostituzione.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento:Ministero della Salute