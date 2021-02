Ritirati panini contaminati da ossido di etilene, il pericoloso pesticida presente nei semi di sesamo

Un altro prodotto contaminato da ossido di etile, un pericoloso pesticida che negli ultimi mesi è stato trovato in centinaia di alimenti, in Italia e in Europa. Questa volta la sostanza è stata trovata nel panino per burger senza glutine Probios.

A darne notizia è stata Coop, che commercializza il prodotto. Secondo quanto si legge nell’avviso di sicurezza è stato necessario ritirare dal mercato questi panini per la

“presenza di ossido di etilene superiore al limite di legge nell’ingrediente Semi di sesamo”.

Non sono stati indicati lotti specifici quindi si presume che il richiamo riguardi tutti i panini per Burger senza Glutine nella confezione da 125g.

Se di recente li avete acquistati, non consumateli ma riportateli indietro per ottenere il rimborso.

Fonti di riferimento: E-Coop

LEGGI anche: