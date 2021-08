Ancora ossido di etilene negli yogurt, Carrefour richiama i lotti contaminati dal pesticida

Si allunga la lista degli alimenti contaminati da ossido di etilene, il pericoloso pesticida che sempre più spesso finisce sulle nostre tavole. A lanciare l’allarme è la nota catena di supermercati Carrefour, che ha deciso di richiamare in via precauzionale dagli scaffali alcuni lotti di yogurt al pistacchio per la “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube).”

Si tratta di due prodotti a marchio Carrefour Classic e Carrefour Sensation. Gli yogurt richiamati, prodotti dall’azienda Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop., sono i seguenti:

Yogurt intero al pistacchio Carrefour Classic in formato 2×125 grammi, con le date di scadenza 29/07/2021 (già passata), 13/08/2021, 20/08/2021 e 26/08/2021

Yogurt intero al pistacchio con pezzetti di mandorle croccanti Carrefour Sensation in confezione da 150 grammi, con le date di scadenza 18/08/2021, 20/08/2021, 23/08/2021 e 31/08/2021

Il richiamo degli alimenti contenenti farina di semi di carrube contenenti ossido di etilene è stato disposto dall’Unione europea. La farina di semi di carrube è spesso usata come addensante e stabilizzante in dolci, confetture, gelati e dolcificanti. Proprio qualche giorno fa è scattato un ritiro alimentare per altri due lotti di yogurt a marchio Esselunga, anche questi prodotti con farina di semi di carrube, contaminata da ossido di etilene.

Se avete acquistato uno dei lotti in questione, non consumateli e riportateli al punto vendita Carrefour.

Fonte: Carrefour

