Ossido di etilene: ritirate dagli scaffali queste bevande vegetali a base di cocco, riso e mandorla

Non si fermano i richiami di alimenti dovuti alla contaminazione da ossido di etilene, pesticida altamente pericoloso per la salute umana. Le note catene di supermercati Esselunga e Iper stanno ritirando dai loro scaffali – in via precauzionale – alcuni lotti di bevande vegetali, una a base di cocco e l’altra a base di riso e mandorla, per la presenza di tracce di ossido di etilene in un ingrediente, ovvero gomma di guar (usato come addensante).

I prodotti oggetto del ritiro sono a marchio Bjorg e vengono venduti in confezioni da un litro.

Ecco i dettagli delle bevande ritirate:

Bevanda Nettare di Cocco – Bjorg

Bevanda riso e mandorla – Bjorg

Se per caso avete acquistato uno dei lotti richiamati, non consumatelo e riportatelo al supermercato per ottenere il rimborso.

Fonti: Esselunga/Iper

