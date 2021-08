Ossido di etilene, anche in questi sorbetti trovato il famigerato pesticida. I nuovi lotti ritirati

Proseguono i richiami di alimenti contaminati da ossido di etilene, il pericoloso pesticida messo al bando ormai da tempo dall’Unione europea. Il Ministero della Salute ha appena disposto, in via precauzionale, il ritiro dagli scaffali di alcuni lotti di sorbetti artigianali alla frutta per la presenza della sostanza in uno degli ingredienti, ovvero la farina di semi di carrube.

I sorbetti oggetto del richiamo sono venduti in barattoli di vetro da 500 grammi e sono prodotti da SEGEL Srl nello stabilimento di Porta Garibaldi (Ferrara).

Ecco la lista con dei prodotti richiamati:

Sorbetto artigianale al mandarino a marchio SEGEL Srl

Sorbetto artigianale al limone a marchio SEGEL Srl

Sorbetto artigianale alla fragola a marchio SEGEL Srl

Sorbetto artigianale al limoncello a marchio SEGEL Srl

Come raccomandato anche dal Ministero della Salute, se avete acquistato uno di questi sorbetti non consumateli e riconsegnateli al punto vendita.

Seguici su Telegram |Instagram |Facebook|TikTok|Youtube

Fonte: Ministero della Salute

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari e sulle contaminazioni da ossido di etilene: