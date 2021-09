Contaminazione da ossido di etilene: ritirato dalle farmacie questo integratore alimentare

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

Prosegue la scia dei richiami per contaminazione da ossido di etilene, il pericolo pesticida bandito da tempo in Europa. Questa volta l’allerta è stata diramata dal Codifi (Consorzio stabile per la distribuzione dei farmaci) e riguarda l’integratore alimentare Estendia, a base di astaxantina, licopene, estratto di bacopa e vitamina B12. Il prodotto, venduto nelle farmacie, viene assunto per migliorare il funzionamento e per supportare la memoria, le funzioni cognitive e il benessere mentale.

L’integratore oggetto del richiamo – scattato per “presenza di ossido di etilene in concentrazione superiore ai limiti consentiti, all’interno di una materia prima e del prodotto finito” è prodotto dalla ditta Ist. Lusofarmaco D’Italia SpA, con sede dello stabilimento a Milanofiori, Strada 6, Edificio L, Rozzano in provincia di Milano.

Estendia è venduto in confezioni da 30 compresse rivestite da film. Nello specifico il ritiro riguarda i seguenti lotti:

E07897 , con data di scadenza 05/2023

, con data di scadenza 05/2023 E07896, con data di scadenza 05/2023

Nel caso in cui aveste acquistato uno dei lotti in questione, non utilizzatelo e riportatelo nella farmacia che ve l’ha fornito.

Fonte: Sportello dei Diritti

