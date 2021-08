Ossido di etilene, trovati alti livelli del pesticida anche in questi integratori a base di moringa

Si allunga la lista dei prodotti destinati al consumo contaminati da ossido di etilene, pericoloso pesticida che ormai sempre più spesso finisce sulle nostre tavole. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso che riguarda il richiamo dal mercato di due integratori alimentari a base di moringa, contenenti alti valori della sostanza tossica, bandita da anni dall’Unione europea.

Gli integratori di moringa oggetto del ritiro sono stati prodotti in Slovenia e venduti sia nei prodotti fisici che online, anche in Italia, da Be Healthy d.o.o.- FutuNatura Ul. Mirka Vadnova 7, Kranj, 4000, Slovenia.

Ecco i due integratori a base di moringa richiamati:

Moringa in polvere, 500 g Periodo di validità: 12.2.2023; Codice articolo: 55

Moringa in capsule, 240 capsule Periodo di validità: 28., 29., 30., 31.10.2022 e 22.3.2023; Codice articolo: 56

Se avete acquistato uno dei prodotti in questione, fate attenzione ed evitate di consumarli, come suggerito dallo stesso Ministero della Salute.

Seguici su Telegram |Instagram |Facebook|TikTok|Youtube

Fonte: Ministero della Salute

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari e sulle contaminazioni da ossido di etilene: