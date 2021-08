Ancora ossido di etilene nei gelati, dal Twix al Bounty, maxi-richiamo per i prodotti Mars

Si allunga la lista dei gelati contaminati da ossido di etilene.L’azienda Mars, la multinazionale statunitense specializzata in dolciumi come gli iconici Snickers e Twix, sta ritirando dai supermercati tedeschi diversi lotti di gelato a marchio Snickers, Bounty, Twix e M&M’s per probabile presenza del pericoloso pesticida cancerogeno contenuto in uno degli ingredienti utilizzati, la farina di semi di carrube (usato come addensante).

Tuttavia, come chiarito dalla stessa azienda, la concentrazione di ossido di etilene è molto bassa e non dovrebbe comportare alcun rischio per la salute dei consumatori.

La lista dei prodotti richiamati

SNICKERS – Barretta gelato, confezione da 6

EAN/GTIN: 5000159344081

Date di scadenza: 31/10/2022; 30/11/2022; 31/01/2023; 28/02/2023; 31 marzo 2023; 30/04/2023

SNICKERS – Gelato singolo

EAN/GTIN: 5000159460873

Date di scadenza: 31/10/2022; 30/11/2022; 31 dicembre 2022; 31/01/2023; 31 marzo 2023; 30/04/2023

SNICKERS CRISP- Barretta gelato, confezione da 6

EAN/GTIN: 5000159526074

Date di scadenza: 30/11/2022; 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 30/04/2023

SNICKERS CRISP – Gelato singolo

EAN/GTIN: 5000159526128

Date di scadenza: 30/11/2022; 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 30/04/2023

SNICKERS WHITE – Barretta gelato, confezione da 6

EAN/GTIN: 5000159509626

Date di scadenza: 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 31 marzo 2023

SNICKERS WHITE – Gelato singolo

EAN/GTIN: 5000159509664

Date di scadenza: 31 dicembre 2022; 28/02/2023

BOUNTY – Barretta gelato, confezione da 6

EAN/GTIN: 5000159483056

Date di scadenza: 28/02/2022; 31 marzo 2022; 30/04/2022; 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 31 marzo 2023; 30/04/2023

BOUNTY – Gelato singolo

EAN/GTIN: 5000159483032

Date di scadenza: 28/02/2022; 30/04/2022; 31/10/2022; 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 30/04/2023

TWIX Gelato – confezione da 6 pezzi

EAN/GTIN: 5000159484688

Date di scadenza: 31/10/2022; 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 31 marzo 2023; 30/04/2023

TWIX – Gelato singolo

EAN/GTIN: 5000159484633

Date di scadenza: 31/03/2022; 30/04/2022; 31 dicembre 2022; 28/02/2023; 30/04/2023

M&M’s Stecco gelato al cioccolato (singolo)

EAN/GTIN: 5000159509367

Data di scadenza: 31/01/2023

M&M’s Stecco gelato alle arachidi (singolo)

EAN/GTIN: 5000159509343

Date di scadenza: 31/08/2021; 31 ottobre 2021; 31 maggio 2022; 31/07/2022

L’azienda invita chi ha acquistato i prodotti oggetto del richiamo a non consumarli e a contattare il servizio consumatori per fornire informazioni corredate dalla foto dei gelati con la data di scadenza.

Fonte: Mars/FoodWatch

