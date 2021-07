Ossido di etilene: Coop richiama fette biscottate senza glutine Benesì

Continuano i richiami di prodotti che, anche nel nostro paese, risultano contaminati da ossido di etilene. Tra questi vi sono due lotti di fette biscottate senza glutine Benesì Coop.

Proprio oggi vi abbiamo parlato di alcuni gelati confezionati ritirati dal mercato europeo per la possibile presenza di ossido di etilene.

Tra i richiami, però, vi è anche quello di due lotti di fette biscottate Benesì vendute in confezioni da 250 g.

Come si legge nella nota diramata da Coop tramite il suo sito, il motivo del richiamo è il seguente: “Contiene ossido di etilene superiore al limite di legge in un ingrediente”.

Si tratta dei lotti:

Lotto 1077 – Scadenza 18/11/2021 Lotto 1082 – Scadenza 23/11/2021

Codice identificativo EAN 8001120937308

Questi prodotti sono stati venduti in alcuni punti vendita Coop non specificati ma risultano già ritirati dalla vendita. Facciamo comunque attenzione se abbiamo acquistato questo prodotto e controlliamo il lotto. Nel caso corrisponda a quelli segnalati, va restituito al punto vendita per un rimborso.

Fonte: Coop

