Ossido di etilene: nuovo maxi richiamo per gelati Nuii e Milka e preparati per muffin gluten free

Nuovo maxi richiamo di prodotti alimentari da parte del Ministero della Salute per la presenza di ossido di etilene.

Questa volta l’allerta riguarda i gelati Nuii e Milka prodotti da Froneri Polska e Froneri Schoeller e il preparato per muffin di Molino Merano. In entrambi i casi, il richiamo è stato predisposto per la presenza di farina di carrube che potrebbe contenere tracce di ossido di etilene.

Per quanto riguarda i gelati oggetto del richiamo sono:

gelato Nuii al cioccolato bianco e mirtilli rossi scandinavi, lotti MI0098 e MI0099 con scadenza – 04/2023; 04/2023

scandinavi, lotti MI0098 e MI0099 con scadenza – 04/2023; 04/2023 gelato mandorle e vaniglia di Java, lotti UE1172 UE1123, UE1124, UE1125, UE1127, UE1128, UE1130, UE1131, UE1132, UE1137, UE1138 con scadenza 05/2023, lotti i UE1162, UE1163, UE1165, UE1166, UE1167, UE1172 con scadenza 06/2023 elotti UE1193, UE1194, UE1195 con scadenza 07/2023

gelato Nuii nocciole salate e caffè della Tanzania , lotti MI0046, MI0049, MI0050, MI0051 con scadenza 02/2022, lotti MI9332 MI9333 con scadenza 11/2021, lotti MI0126, MI0128, MI0152, MI0153, MI0160, MI0161 con scadenza 06/2022, lotti MI1101, MI1102, MI1103, MI1104 con scadenza 04/2023 e lotti MI9339, MI9340 con scadenza 12/2021

, lotti MI0046, MI0049, MI0050, MI0051 con scadenza 02/2022, lotti MI9332 MI9333 con scadenza 11/2021, lotti MI0126, MI0128, MI0152, MI0153, MI0160, MI0161 con scadenza 06/2022, lotti MI1101, MI1102, MI1103, MI1104 con scadenza 04/2023 e lotti MI9339, MI9340 con scadenza 12/2021 gelato Nuii cocco e mango , lotti MI1127 e MI1128 con scadenza 05/2023

, lotti MI1127 e MI1128 con scadenza 05/2023 Gelato Nuii mini stecchi , gusti misti, lotti MI1081 con scadenza 03/2023;, lotti MI115, MI116; MI117) con scadenza 04/2023, lotti MI1155, MI1156 con scadenza 06/2023

, gusti misti, lotti MI1081 con scadenza 03/2023;, lotti MI115, MI116; MI117) con scadenza 04/2023, lotti MI1155, MI1156 con scadenza 06/2023 elato Milka mini coni , confezioni da 140 grammi lotti OS1042 con scadenza 05/2022, lotti OS1073, OS1074, OS1075, OS1076, OS1077) con scadenza 06/2022, lotti OS1110, OS1111, OS1112, OS1113, OS1114 con scadenza 07/2022, lotti OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166, OS1167 con scadenza 09/2022

, confezioni da 140 grammi lotti OS1042 con scadenza 05/2022, lotti OS1073, OS1074, OS1075, OS1076, OS1077) con scadenza 06/2022, lotti OS1110, OS1111, OS1112, OS1113, OS1114 con scadenza 07/2022, lotti OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166, OS1167 con scadenza 09/2022 gelato Milka vaniglia e cioccolato, confezioni da 319 grammi, lotti OS1035, OS1036, OS1039 con scadenza 08/2022, lotti OS1084, OS1085 con scadenza 09/2022, lotti OS1106, OS1107 con scadenza 10/2022 e lotti OS1131, OS1132, OS1147, OS1148 con scadenza 11/2022

Il preparato per muffin di Molino Merano richiamato è invece identificabile dal lotto numero 00095312 con scadenza 23 marzo 2022. Le confezioni richiamate sono quelle da 500 grammi di preparato per muffin gluten free.

L’ossido di etilene è una sostanza utilizzata sia come pesticida sia per sterilizzare alimenti conservati. Il suo uso è vietato in Europa per via della sua tossicità, ma è ancora consentito in diversi altri Paesi. Il Ministero raccomanda di non consumare i prodotti oggetto di questi nuovi richiami.

Fonte di riferimento: Ministero della Salute

