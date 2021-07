Ritirato questo minestrone per la possibile contaminazione da batteri

Attenzione a questo minestrone. Può contenere dei batteri dannosi per la nostra salute. Per questo ne è stato segnalato il richiamo sul sito del Ministero della salute

Le autorità hanno reso nota una nuova allerta alimentare che questa volta coinvolge un lotto di minestrone già pronto. Si tratta del minestrone Le delizie Emiliane, prodotto da Nuova Jolly Srl presso lo stabilimento di Modena.

Si legge nell’avviso del Ministero che il prodotto è stato ritirato per

non conformità microbiologica per contaminazione da batteri anaerobi solfito riduttori, rilevata in autocontrollo.