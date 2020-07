Pappe per bambini contaminate da batteri pericolosi: marchio e lotti ritirati al Migros

Un pericoloso batterio si annida in queste pappe ai cereali per bambini. A lanciare l’allarme è stata la catena di supermercati Migros, he ne ha disposto immediatamente il richiamo.

Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale, durante un controllo da parte del produttore è stata rilevata una contaminazione microbiologica da batteri Cronobacter.

“Non è possibile escludere che sussista un pericolo per la salute. Migros invita tutti i clienti a non far consumare questi prodotti ai propri bambini” spiega Migros.

Quattro sono le pappe coinvolte nel richiamo:

Numero d’articolo Migros: 521016800000. Pappa di riso Mibébé con data di scadenza 15.07.2021

con data di scadenza 15.07.2021 Numero d’articolo Migros: 521017000000. Pappa lattea della buona notte con frutta Mibébé con data di scadenza 14.07.2021

con data di scadenza 14.07.2021 Numero d’articolo Migros: 521016900000 Pappa di semolino di frumento Mibébé con data di scadenza12.08.2021

con data di scadenza12.08.2021 Numero d’articolo Migros: 521015100000 Pappa ai 5 cereali Mibébé con data di scadenza 10.04.2021

“In rari casi, nei neonati, nei lattanti e nei bambini piccoli i batteri Cronobacter possono causare infezioni gravi come la meningite. I genitori che hanno dato da mangiare al proprio figlio uno dei prodotti interessati dovrebbero contattare un medico pediatra nel caso in cui il bambino dovesse manifestare problemi di salute” si legge nel comunicato.

Le pappe erano in vendita in tutte le filiali Migros ma anche online su LeShop.ch e sono già state rimosse dagli scaffali dei punti vendita.

Se avete acquistato queste pappe evitate di darle ai bambini e riportatele o rimandatele indietro per ottenere il rimborso.

Fonti di riferimento: Migros

Per le ultime allerte alimentari, leggi anche: