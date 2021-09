Maxi richiamo di latte fresco per presenza di sostanze inibenti: le marche e i lotti ritirati

Non si arresta la scia dei richiami alimentari nel nostro Paese. Il Ministero della Salute ha da poco pubblicato l’avviso del ritiro dagli scaffali di numerosi lotti di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a causa di un rischio chimico. Questa volta il motivo del richiamo è la possibile presenza di sostanze inibenti, anche se nei comunicati non viene specificato di quali si tratta. Con questo termine si identificano tutte quelle sostanze ad azione antimicrobica o batteriostatica, ad esempio gli antibiotici. Per questo, il Ministero della Salute raccomanda ai clienti di non consumare il latte in questione e di restituirlo al più presto al punto vendita dove è stato acquistato.

Tutte le confezioni di latte fresco richiamate sono state prodotte dall’azienda Latte Vivo Srl nello stabilimento di via Lombardia 2 a Tavagnacco, in provincia di Udine.

La lista dei marchi e dei lotti richiamati

Di seguito riportiamo tutti i marchi e i relativi lotti oggetto del ritiro:

Bianco Friuli latte fresco parzialmente scremato (confezione di cartone da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Cadoro latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Carso latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Coderno latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Latte Vivo latte fresco parzialmente scremato (confezione di cartone da 500 ml e da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Mungi e Bevi latte fresco parzialmente scremato (confezione di cartone da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml Cadorno ti conviene latte fresco parzialmente scremato (confezione di cartone da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Affresco Alta Levità latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Blanc latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro e cartone da 500 ml) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Io Fvg latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro) : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 Latteria Cividale latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro): numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri Lessinia latte fresco parzialmente scremato (bottiglia PET da 1 litro e cartone da 500 ml): numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021

Fonte: Ministero della Salute

