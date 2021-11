Maxi-richiamo di pasta integrale bio e pasta di Gragnano per presenza di allergeni: i lotti interessati

Il provvedimento del Ministero interessa solo i consumatori allergici alla senape, mentre gli altri non corrono alcun rischio nel mangiare questa pasta

Il ministero delle Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di pasta integrale biologica a marchio Natura Chiama Selex e di pasta di Gragnano IGP a marchio Saper di Sapori Selex per la “presenza dell’allergene senape”: si tratta di un allergene non opportunamente indicato sulla confezione, come previsto invece dalla legge. Ecco la lista dei prodotti e dei lotti interessati dal provvedimento:

Pasta di Gragnano IGP spaghettoni Saper di Sapori Selex in formato da 500 grammi , con numero di lotto L 21244L e termine minimo di conservazione fissato al 01/09/2024;

, con numero di lotto L 21244L e termine minimo di conservazione fissato al 01/09/2024; Pasta di Gragnano IGP calamarata Saper di Sapori Selex in formato da 500 grammi, con numero di lotto L 21244C e termine minimo di conservazione fissato al 01/09/2024;

con numero di lotto L 21244C e termine minimo di conservazione fissato al 01/09/2024; Elicoidali integrali biologici Natura Chiama Selex in formato da 500 grammi , con numero di lotto 126024 e termine minimo di conservazione fissato al 28/06/2023;

, con numero di lotto 126024 e termine minimo di conservazione fissato al 28/06/2023; Farfalle integrali biologiche Natura Chiama Selex in formato da 500 grammi , con numero di lotto 126025 e termine minimo di conservazione fissato al 28/06/2023;

, con numero di lotto 126025 e termine minimo di conservazione fissato al 28/06/2023; Penne rigate integrali biologiche Natura Chiama Selex in formato da 500 grammi , con numero di lotto 126010 e termine minimo di conservazione fissato al 27/06/2023;

, con numero di lotto 126010 e termine minimo di conservazione fissato al 27/06/2023; Spaghetti integrali biologiche Natura Chiama Selex in formato da 500 grammi , con numero di lotto 126002 e termine minimo di conservazione fissato al 28/06/2023;

, con numero di lotto 126002 e termine minimo di conservazione fissato al 28/06/2023; Fusilli integrali biologici Natura Chiama Selex in formato da 500 grammi, con numero di lotto 126011 e termine minimo di conservazione fissato al 27/06/2021.

Non si tratta di contaminanti tossici per tutti: il rischio di reazione allergica vale solo per i consumatori allergici alla senape, mentre tutti gli altri non corrono alcun rischio a consumare questi prodotti. Le persone allergiche alla senape, invece, sono invitate a non consumare la pasta dei lotti sopra indicati e a riportarla al punto vendita dove è stata acquistata al fine di ottenere un rimborso.

Ministero delle Salute