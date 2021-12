Liquore di Liquirizia con possibile micotossina ritirato dai supermercati: attenzione, non bevetelo

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un richiamo relativo a un lotto di Liquore di Liquirizia a marchio Caffè Pazzini. In seguito a controlli di qualità, è stata riscontrata la possibile presenza della ocratossina A.

Il lotto di liquore di liquirizia bio a marchio Caffè Pazzini ritirato è venduto in bottiglie da 50 cl con il numero di lotto L.09-21 ed è stato prodotto nello stabilimento di via Piane 18/A a Coriano, in provincia di Rimini.

A scopo precauzionale, in attesa dei risultati delle verifiche, si consiglia di non consumare il liquore di liquirizia con il numero di lotto indicato. L’azienda raccomanda ai rivenditori di segregare e non commercializzare le bottiglie interessate.

L’ocratossina A, spesso indicata come OTA, è una micotossina, sostanza tossica di origine fungina

Fonte: ministero Salute

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube