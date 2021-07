Lidl richiama maggiorana per rischio contaminazione da salmonella in Germania

Per rischio salmonella Lidl ha richiamato in Germania alcuni lotti di maggiorana, erba aromatica venduta in confezioni da 10 grammi.

Il produttore di spezie TSI Consumer Goods GmbH sta richiamando un prodotto che, in seguito ai test di sicurezza interni, è risultato contaminato da salmonella. Si tratta di alcuni lotti di maggiorana venduti in Germania da Lidl.

Il rischio che si corre consumando questo prodotto è di avere sintomi tipici della salmonella come diarrea, dolori addominali e vomito. Nei neonati, nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone con un sistema immunitario indebolito, però, la malattia può essere pericolosa per la vita.

Attenzione dunque ad alcune confezioni di maggiorana con le seguenti specifiche:

Produttore: TSI Consumer Goods GmbH

Data di scadenza/numero di lotto: 07.2023 | A30 / B30

Data di scadenza/numero di lotto : 08.2023 | A01 / A04 / A14 / A15 / B04 / C04

Nei negozi della catena il prodotto interessato è già stato ritirato dal mercato ma i clienti potrebbero averlo acquistato e rischiano di utilizzarlo. In nessun caso si dovrebbe invece utilizzare la maggiorana interessata dall’allerta alimentare che va immediatamente restituita in una filiale Lidl.

Sembra comunque che tale prodotto sia stato venduto solo in Germania.

Fonte: Lidl.de

