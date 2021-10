Ritirato questo integratore per la presenza di ossido di etilene

Parliamo ancora una volta di un richiamo che riguarda un integratore, ritirato dal mercato e segnalato dal ministero della Salute per la presenza al suo interno del pericoloso ossido di etilene.

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo dell’integratore alimentare Carboglik di Farmac-Zabban, venduto in scatole da 30 compresse rivestite (36 grammi peso totale) e prodotto per Farmac-Zabban Spa dall’azienda Aquaviva Srl nello stabilimento di Acquaviva (Repubblica di San Marino) in via Biagio di Santolino 11.

Interessato dall’allerta è un solo lotto: il numero 210203 con termine minimo di conservazione (Tmc) 31/03/2024.

Il problema ancora una volta sta nei: “valori oltre la soglia consentita di ossido di etilene” in questo caso nell’ingrediente Fabenol (Phaseolus vulgaris Bean Extract).

Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo ma riportatelo immediatamente al punto vendita per avere un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

