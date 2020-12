Pesticida tossico negli alimenti: nel silenzio generale è in corso uno dei richiami più massicci e pericolosi di sempre

Grissini, panetti rustici, panriso integrale con cereali e quinoa. Altri 10 prodotti si aggiungono all’ormai lunga lista di alimenti ritenuti pericolosi per la salute a causa della presenza di un pesticida tossico e cancerogeno: l’ossido di etilene.

Non ne parla quasi nessuno ma è in corso un richiamo di massa che sta coinvolgendo centinaia di prodotti sia in Italia che in Europa. Nel nostro Paese, solo tra novembre e i primi giorni di dicembre, il Ministero della salute ha ritirato tantissimi alimenti, dal pane all’olio, dai mix di semi ai grissini venduti anche nei grandi supermercati.

In essi è presente ossido di etilene che ha contaminato i semi di sesamo prodotti in India e importati in italia. Di conseguenza, molti prodotti che contengono tali semi sono un pericolo per la nostra salute.

Una maxi allerta da non sottovalutare visto che l’ossido di etilene è classificato come cancerogeno ed è

“in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.

Qui di seguito i 10 nuovi prodotti ritirati dal Ministero della salute a dicembre e i relativi lotti:

Natura Felice – Bio Grissini Multicereali 20G Lotto 176 con TMC 24.03.2021

Lotto 182 con TMC 30.03.2021

Lotto 197 con TMC 15.04.2021

Lotto 198 con TMC 16.04.2021

– Bio Grissini Multicereali 20G Via Verde Bio Primia – Panetti Rustici Lotto 135 con scadenza 14/02/2021

– Panetti Rustici Biscopan S.R.L. – Pan Rustico Gallette Lotto 135 con scadenza 14/02/2021

Lotto 170 con scadenza 18/03/2021

– Pan Rustico Gallette Md S.P.A. – Grissino Rustico Con Segale, Semi Di Lino E Girasole Lotto 140 con scadenza 19/02/2021

Lotto 167 con scadenza 15/03/2021

Lotto 168 con scadenza 16/03/2021

Lotto 170 con scadenza 18/03/2021

Lotto 171 con scadenza 19/03/2021

Lotto 174 con scadenza 22/03/2021

Lotto 176 con scadenza 24/03/2021

Lotto 182 con scadenza 30/03/2021

Lotto 184 con scadenza 02/04/2021

Lotto 188 con scadenza 06/04/2021

Lotto 189 con scadenza 07/04/2021

Lotto 192 con scadenza 10/04/2021

Lotto 196 con scadenza 14/04/2021

Lotto 197 con scadenza 15/04/2021

Lotto 204 con scadenza 22/04/2021

Lotto 205 con scadenza 23/04/2021

Grissino Rustico Con Segale, Semi Di Lino E Girasole In’S Mercato S.P.A. – Grissini Rustici Biologici Lotto 135 con scadenza 14/02/2021

Lotto 140 con scadenza 19/02/2021

Lotto 163 con scadenza 11/03/2021

Lotto 167 con scadenza 15/03/2021

Lotto 170 con scadenza 18/03/2021

Lotto 171 con scadenza 19/03/2021

Lotto 176 con scadenza 24/03/2021

Lotto 184 con scadenza 02/04/2021

Lotto 188 con scadenza 06/04/2021

Lotto 191 con scadenza 09/04/2021

Lotto 197 con scadenza 15/04/2021

Lotto 198 con scadenza 16/04/2021

Lotto 203 con scadenza 21/04/2021

Lotto 205 con scadenza 23/04/2021

– Grissini Rustici Biologici Biscopan S.R.L. – Pan Rustico Grissini Lotto 174 con scadenza 22/03/2021

Lotto 182 con scadenza 30/03/2021

Lotto 184 con scadenza 02/04/2021

Lotto 188 con scadenza 06/04/2021

Lotto 191 con scadenza 09/04/2021

Lotto 192 con scadenza 10/04/2021

Lotto 198 con scadenza 16/04/2021

– Pan Rustico Grissini Biscopan S.R.L. – Il Grissino Rustico Semi Di Girasole, Lino E Penny – Grissini Al Sesamo Lotto 140 con scadenza 19/02/2021

Lotto 171 con scadenza 19/01/2021

Lotto 176 con scadenza 24/01/2021

Lotto 191 con scadenza 09/02/2021

Lotto 198 con scadenza 16/02/2021

– Il Grissino Rustico Semi Di Girasole, Lino E Penny – Grissini Al Sesamo Penny – Grissini al sesamo confezione da 200 gr con le seguenti date di scadenza: 15-16-17 ottobre 2021

– Grissini al sesamo Riso Scotti S.P.A. – Panriso Integrale 4 Cereali E Quinoa – 200G lotto con scadenza 10/03/2021

Panriso Integrale 4 Cereali E Quinoa – 200G Ruggeri Srl – Preparato Per Pane 7 Cereali: Di seguito i lotti: W1105SC con termine minimo di conservazione 11/2021;

W1106SC con termine minimo di conservazione 11/2021;

W1117SC con termine minimo di conservazione 11/2021;

W1118SC con termine minimo di conservazione 11/2021.

Srl – Preparato Per Pane 7 Cereali: Di seguito i lotti: Bongiovanni Srl – Semi Di Sesamo 500G / Semi Di Sesamo 5Kg lotto 01/1438 nella confezione da 500 gr e da 5 kg

– Semi Di Sesamo 500G / Semi Di Sesamo 5Kg

Per i dettagli su tutti marchi e lotti ritirati in questi giorni clicca qui

Se avete acquistato uno di questi prodotti controllate i lotti con molta attenzione e se coincidono con quelli ritirati evitate di consumarli. Potete riportarli indietro per ottenere un cambio o un rimborso. Fate attenzione anche agli altri alimenti ritirati e coinvolti in questo mega richiamo. Di seguito trovate l’elenco completo di tutti i prodotti ritirati dal Ministero della salute perché contenenti ossido di etilene:

Fonti di riferimento: Ministero della salute