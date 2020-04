Frammenti di vetro nella passata di pomodoro: marchio e lotto

Nuova allerta alimentare. Il Ministero della salute ha richiamato la salsa pronta di Iper Montebello perché all’interno potrebbero essere presenti dei frammenti di vetro.

Secondo quanto riportato dall’avviso di sicurezza pubblicato dalle autorità ministeriali, nelle bottiglie di salsa pronta di pomodoro datterino potrebbe trovarsi del vetro.

Il richiamo riguarda il marchio Iper Montebello Spa, prodotto dall’omonima società con sede in C.Da Capraro a Vittoria, in provincia di Ragusa. In particolare, il sugo richiamato è quello venduto in bottiglie di vetro nel formato da 330 gr e la denominazione di vendita riportata sulla confezione è: “Pomodoro datterino – salsa pronta“.

Il ritiro riguarda il lotto D304/19 con le seguenti date di scadenza: 31/10/22 e 31/12/22.

Se avete acquistato questo prodotto, controllate il lotto e se coincide con quello ritirato, evitate di consumarlo. Potete riportarlo indietro appena possibile per richiedere un cambio o un rimborso.

Per leggere l’avviso di sicurezza del Ministero della salute, clicca qui

Fonti di riferimento: Ministero della salute

