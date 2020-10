Maxi richiamo di formaggi e latticini: 9 ritiri di marche diverse contaminate da una tossina cancerogena

Decine di formaggi sono stati richiamati dal Ministero della salute per la presenza di aflatossine M1, considerate altamente tossiche e tra le sostanze più cancerogene esistenti.

Nuova maxi allerta alimentare da parte delle autorità ministeriali che hanno ritirato svariati lotti appartenenti a 9 tipologie di formaggi freschi e latticini, tutti prodotti dal Caseificio Pascoli, con sede a Savignano sul Rubicone.

Dalla ricotta allo squacquerone di Romagna DOP. Tanti sono i prodotti ritirati e la causa è comune: tutti i lotti coinvolti potrebbero essere contaminati dall’aflatossina M1, considerata pericolosa per la salute umana perché tossica e cancerogena.

“Le aflatossine hanno la capacità di creare danni alla salute (tossicità) sia a breve-medio termine, sia cronici. Il fegato è il bersaglio principale delle aflatossine: quella di maggiore interesse tossicologico è senza dubbio l’aflatossina B1 (AFB1) perchè ha un’azione sui geni (genotossica) e sullo sviluppo del cancro al fegato (epatocancerogena). Nel 1993, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato la aflatossina B1 nel Gruppo 1, vale a dire come agente cancerogeno per l’uomo. Tra i prodotti di trasformazione metabolica dell’aflatossina B1 (vale a dire le trasformazioni che rendono una sostanza assunta dall’organismo meglio assimilabile o più facilmente eliminabile), il più importante per la salute è l’aflatossina M1, molecola che si ritrova essenzialmente nel latte di bovini, ovini e caprini ed è trasportabile con più facilità attraverso il circolo sanguigno. Il suo potere di causare il cancro al fegato è compreso tra il 2 ed il 10% di quello del tipo B1″ spiega l’Istituto Superiore di Sanità.