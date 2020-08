Farina di riso ritirata per allergeni non dichiarati in etichetta

Farina di riso contenente soia. La catena di supermercati Bennet ha ritirato un lotto di farina perché potrebbe contenere soia non dichiarata in etichetta. Di conseguenza, il consumo potrebbe essere pericoloso per le persone allergiche.

Nuova allerta alimentare. A renderla nota è stato proprio Bennet. Il richiamo riguarda la farina di riso senza glutine del marchio Il Molino Chiavazza. Secondo quanto si legge nell’avviso diffuso sul sito web ufficiale, essa è contaminata da soia non dichiarata in etichetta.

La farina è stata prodotta da Molino F.lli Chiavazza S.p.A. nella sede dello stabilimento di Pancalieri (TO) Via Pinerolo 75. Il lotto coinvolto è uno: 025360, con data di scadenza 15-03-2021.

“I clienti allergici alla soia che avessero acquistato il lotto 025360 sono pregati di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 06/09/2020. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà” spiega Bennet.

Se avete acquistato questa farina e siete allergici alla soia fate attenzione.

