Allarme Escherichia Coli: scatta il ritiro per queste vongole vendute da Carrefour

Nuova allerta alimentare in Italia. La catena di supermercati di Carrefour ha richiamato dai suoi punti vendita un lotto di vongole lupino (Chamelea gallina) a causa di un rischio microbiologico. Come si legge sull’avviso di richiamo, nei molluschi sono stati rilevati livelli troppo elevati del pericoloso batterio Escherichia Coli. Com’è noto, l’Escherichia Coli può provocare crampi addominali, vomito, diarrea ma anche conseguenze più gravi per la salute tra cui enteriti, colite emorragica e infezioni urinarie.

Il prodotto oggetto del ritiro è a marchio Finittica ed è venduto in confezioni in reti da 3 chili.

Ecco la scheda con il lotto di produzione e gli altri dettagli:

Se le avete acquistate di recente, non consumatele e riportatele subito al supermercato per ottenere il rimborso.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Carrefour

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari: