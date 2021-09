Tranci di salmone scaduti venduti da Carrefour: data errata, scatta il ritiro per questo lotto

La nota catena di supermercati Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di Tranci di salmone marinati Infusions – Red Thai, venduto anche in Italia. Questa volta il motivo non riguarda la presenza di sostanza nocive nel prodotto, ma un errore nella data di scadenza. Il prodotto in questione, infatti, scade prima di quanto riportato sulla confezione.

Per un errore di impostazione della stampante, è stata riportata una data di scadenza errata in quanto sono stati invertiti il giorno e il mese dell’anno” – si legge nell’avviso pubblicato sul sito dell’azienda francese – È stata indicata la scadenza 09.10.2021 invece di 10.09.2021.

Il marchio dei tranci di salmone ritirati, venduti in confezioni da 220 grammi, è Mowi Gourmet. Di seguito riportiamo la scheda con il lotto e tutti i dettagli:

Se vi è capitato di acquistare il lotto ritirato, non consumate il prodotto e riportatelo al più presto al punto vendita!

Seguici su Telegram|Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Fonte: Carrefour

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari: