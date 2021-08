Questi crackers sono stati ritirati dai supermercati per presenza di corpi estranei: la marca e i lotti

Se recentemente avete acquistato confezioni di crackers, fate attenzione. Proprio in questi giorni il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti per la possibile presenza di corpi estranei. Il ritiro riguarda alcuni lotti di crackers salati a marchio Crich, venduti in pacchi da 500 grammi in diversi supermercati, tra cui i punti vendita della nota catena Despar.

Il ministero raccomanda di non consumarli e di riportarli presso il supermercato in cui sono stati comprati.

La lista dei prodotti ritirati

Ecco tutti i dettagli dei lotti oggetto del richiamo:

Fonte: Ministero della Salute

